Bogotá (AFP) Die kolumbianische Armee hat am Sonntag nach eigenen Angaben ihren Einsatz gegen die linke Rebellengruppe Farc im Osten des Landes ausgesetzt, um die Freilassung von zwei entführten Soldaten zu ermöglichen. Die Soldaten waren am 9. November in der Provinz Arauca verschleppt worden. Zudem hat die Guerillagruppe am 14. November in der Provinz Choco einen General und zwei Begleiter in ihre Gewalt gebracht. Präsident Juan Manuel Santos hat die Freilassung der Soldaten zur Bedingung für die Fortsetzung der Friedensgespräche mit der Farc gemacht.

