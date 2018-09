Berlin (dpa) - Nach fast einem halben Jahr Bedenkzeit will das Kunstmuseum Bern heute seine Entscheidung zum umstrittenen Erbe des Kunstsammlers Cornelius Gurlitt offiziell verkünden. Die Schweizer werden nach dpa-Informationen die millionenschwere Sammlung annehmen. Hunderte Bilder, die unter NS-Raubkunstverdacht stehen, sollen aber zunächst in Deutschland bleiben, bis ihre Herkunft geklärt ist. Zur Bekanntgabe der Entscheidung wird der Stiftungsratspräsident des Museums in Berlin erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.