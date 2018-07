Abu Dhabi (dpa) - Fragen an Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton am Tag nach seinem zweiten Titelgewinn bei einer Pressekonferenz in Abu Dhabi:

Haben Sie schon verarbeitet, was da am Sonntag passiert ist?

Lewis Hamilton: Ganz begriffen habe ich es noch nicht. Es war auf jeden Fall ein unglaubliches Gefühl, heute Morgen aufzuwachen. Ich bin allen, die mir auf diesem Weg geholfen haben, enorm dankbar. Ich fühle mich gesegnet.

Wie haben Sie denn die Titel-Feierlichkeiten erlebt?

Hamilton: Ich hatte einen tollen Abend. Es war so viel los an der Strecke, diese unglaubliche Energie und die Freude im Team waren fantastisch. Es war schön, dass wir das miteinander teilen konnten. Dann hatte ich ein schönes Abendessen mit meiner Familie. Wir haben über alte Zeiten gesprochen, wie wir gemeinsam im Wohnwagen an irgendwelchen Strecken standen und Fertignudeln gegessen haben. Dann bin ich zur Party rüber, das ganze Team war da. Es war schön, die Jungs in diesem Moment zu erleben. Jetzt fühle ich mich frisch, ich hatte einen Drink, das ist mehr als genug für mich.

Hatten Sie schon viele Glückwunsch-Botschaften?

Hamilton: Mein Telefon hat völlig verrückt gespielt. Ich hatte mehr SMS, Emails und Mitteilungen auf dem Handy als je in meinem Leben zuvor. Ich werde sicher Wochen brauchen, um das alles zu beantworten.

Wie würden Sie diesen Titel mit Ihrem ersten von 2008 vergleichen?

Hamilton: Ich habe das damals vielleicht noch nicht so sehr schätzen können. Es fühlt sich diesmal einfach süßer an, vielleicht weil ich älter bin.

Es war ein enges Duell mit Ihrem Teamkollegen Nico Rosberg. Was hat aus Ihrer Sicht am Ende den Ausschlag gegeben?

Hamilton: Nico hat einen riesigen Job gemacht, vor allem in der Qualifikation. Wir hatten ziemlich oft die gleiche Abstimmung beim Auto. Unser Fahrstil ist ziemlich ähnlich. Am Ende lag es an vielen verschiedenen Dingen, nicht nur an purem Speed. Ich habe aus meiner Zeit an der Strecke das Optimum rausgeholt, bei der Arbeit mit den Ingenieuren. Meine Erfahrung aus den vergangenen Jahren hat sich massiv ausgezahlt.

Bei Ihrem Zweikampf sind Sie mehrfach aneinandergeraten. Wie sehen Sie das im Rückblick?

Hamilton: Es ist doch normal in so einem leidenschaftlichen Duell, da gibt es immer Spannungen. Nico hat es bis zum letzten Rennen offen gehalten, das wünscht man sich von einem Konkurrenten. Wir werden aus diesem Jahr viel lernen und im nächsten Jahr wissen, wie man noch besser damit umgeht.

Sie haben anders als 2008 diesmal auch für das kommende Jahr ein starkes Auto. Wie sehen Sie Ihre Chancen?

Hamilton: Das ist natürlich ein Traum, in die nächste Saison noch stärker starten zu können. Das Auto und das Reglement werden sich im kommenden Jahr nicht stark ändern. Wir werden hart arbeiten, uns noch zu verbessern. Ich werde mich in den nächsten Wochen in der Fabrik so viel wie möglich einbringen, um es in die richtige Richtung zu lenken.

Wie groß ist Ihr Hunger nach weiteren Titeln?

Hamilton: Man muss einen Schritt nach dem anderen machen. Einen Titel zu gewinnen, das war schon ein Traum. Nicht jeder hat die Chance, mit so tollen Teams zu arbeiten, so gute Autos zu fahren. Den zweiten Titel zu holen, ist außergewöhnlich. Nach so vielen Jahren fühlt es sich wie der erste an. Ich bin ganz sicher noch nicht fertig, will noch stärker zurückkommen.

