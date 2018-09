Los Angeles (dpa) - Die englisch-irische Boyband One Direction hat den American Music Award in der Königskategorie gewonnen. Die fünf Musiker bekamen den Preis als "Künstler des Jahres". Beste Nachwuchskünstler wurde die australische Gruppe 5 Seconds of Summer. Große Gewinnerin des Abends sollte eigentlich eine andere Australierin gewesen sein: Iggy Azalea führte mit sechs Nennungen die Liste der Nominierungen an. Sie bekam jedoch zunächst nur zwei Preise.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.