Jerusalem (AFP) Mehrere Palästinenser haben nach Polizeiangaben am Montagabend im israelisch besetzten Ost-Jerusalem auf einen Studenten der dortigen Talmudhochschule eingestochen und ihn schwer verletzt. Ein weiterer Student erlitt bei dem Angriff in der Jeschiwa leichte Verletzungen. Drei mutmaßliche Angreifer aus Ost-Jerusalem wurde später festgenommen. Eine israelische Polizeisprecherin sagte, zwei der drei Festgenommenen seien minderjährig. Derzeit würden sämtliche Verdachtsmomente verfolgt, am wahrscheinlichsten sei aber eine Prügelei zwischen den beiden Konfliktparteien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.