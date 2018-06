Kathmandu (AFP) Bei einem schweren Busunfall in Nepal sind mindestens 47 Menschen gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden im Laufe des Wochenendes 44 Leichen aus dem Wrack des Fahrzeugs geborgen, das am vergangenen Donnerstag in der westlichen Bergregion Jajarkot in einen reißenden Fluss gestürzt war. Zunächst hatten nur drei Tote geborgen werden können, zehn Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.