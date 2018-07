Peking (SID) - Der chinesische Schwimmstar und Doppel-Olympiasieger Sun Yang ist bei einem Dopingtest am 17. Mai im Rahmen der nationalen Meisterschaften positiv auf das verbotene Stimulans Trimetazidin getestet worden. Dies berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag unter Berufung auf die chinesische Anti-Doping-Agentur CHINADA.

Der 22 Jahre alte Weltmeister über 400, 800 und 1500 Meter sei daraufhin nach einer Anhörung im Juli rückwirkend für drei Monate gesperrt worden. Yang, der auf die Öffnung der B-Probe verzichtet hatte, gab an, das Mittel aus medizinischen Gründen verwendet zu haben. Er sei sich nicht bewusst gewesen, dass Trimetazidin seit Januar 2014 auf der Dopingliste geführt wird.

Im September nahm Yang an den Asienspielen teil, wo er Gold über 1500 und 400 Meter Freistil sowie in der Staffel über 4x100 Meter gewann. Wenig später gewann er beim Kurzbahn-Weltcup in Peking Ende Oktober den Wettkampf über 400 Meter Freistil.

Im Mai hatte er den ersten Wettkampf seit November 2013 bestritten. Damals war er ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs gewesen und hatte dabei einen Unfall verursacht. Yang war daraufhin gesperrt worden und hatte sogar eine Woche in Haft verbringen müssen.