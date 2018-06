Hamburg (SID) - Damen-Bundestrainer Jamilon Mülders legt vor dem Start der Hockey-Champions-Trophy im argentinischen Mendoza (29. November bis 7. Dezember/Sport1) bereits den Fokus auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Brasilien. "Der Countdown Richtung Rio 2016 läuft", sagte Mülders: "Wir arbeiten daran, dass wir konstanter Top-Leistungen abliefern als bei der Europameisterschaft 2013."

Das Turnier in Argentinien ist dabei ein echter Gradmesser für das World-League-Halbfinalturnier vom 10. bis 21. Juni 2015 in Valencia, wo sechs Tickets für Rio vergeben werden. In den Gruppenspielen gegen England, Gastgeber Argentinien und Australien achtet Mülders vor allem auf die Defensivarbeit seines Teams: "Das individuelle Abwehrverhalten ist noch nicht so gut, wie wir das gern hätten. Da fehlt noch was zur Weltspitze."