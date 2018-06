Addis Abeba (AFP) Die sudanesische Regierung und Vertreter zweier Rebellenbewegungen haben Gespräche über eine Beendigung des jahrelangen Konflikts in der Region Darfur aufgenommen. Unter Vermittlung der Afrikanischen Union (AU) trafen sich die Delegationen am Sonntagabend in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Der Verhandlungsführer der AU, Südafrikas ehemaliger Präsident Thabo Mbeki, rief beide Seiten auf, ihre Kampfhandlungen einzustellen. "Es muss alles dafür getan werden, um die gewaltsamen Konflikte im ganzen Land zu beenden und einen nationalen Dialog voranzutreiben", sagte Mbeki.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.