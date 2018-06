Beirut (AFP) In der umkämpften nordsyrischen Grenztadt Kobane haben die kurdischen Kämpfer in der Nacht zum Montag nach Angaben von Aktivisten die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) weiter zurückgedrängt. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, eroberten die Kämpfer der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) Gebiete im Osten und Nordosten der Stadt aus der Hand von IS-Milizionären zurück. Demnach wurden 18 IS-Kämpfer und mehrere Kurden getötet. Das von den USA angeführte Bündnis gegen den IS flog nach Angaben der Beobachtungsstelle in der Nacht fünf Luftangriffe in und um Kobane.

