Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat die friedlich abgehaltenen Präsidentschaftswahlen in Tunesien gelobt. Die Abstimmung markiere eine "zusätzliche Etappe" beim Übergang des Landes zur Demokratie, erklärte die Außenbeauftragte Federica Mogherini am Sonntag. Die EU unterstütze die Bemühungen des tunesischen Volkes auf diesem Weg und es sei nun an den Tunesiern, den Wahlprozess transparent und respektvoll zu beenden.

