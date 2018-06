Washington (AFP) US-Verteidigungsminister Chuck Hagel tritt zurück. Präsident Barack Obama werde den Amtsverzicht noch am Montag verkünden, verlautete aus Regierungskreisen in Washington. Die "New York Times" berichtete in ihrer Onlineausgabe, dass Obama seinen Verteidigungsminister nach Meinungsverschiedenheiten über das Vorgehen gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu dem Schritt gedrängt habe. Ein ranghoher Regierungsvertreter betonte der Zeitung gegenüber allerdings, Hagel sei nicht gefeuert worden.

