Washington (AFP) US-Verteidigungsminister Chuck Hagel hat offenbar auf Druck von Präsident Barack Obama seinen Rücktritt eingereicht. Obama dankte Hagel am Montag für seine Dienste und bezeichnete ihn als "beispielhaften Verteidigungsminister". Laut "New York Times" soll der Präsident den Pentagonchef aber nach Meinungsverschiedenheiten über das Vorgehen gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu einem Amtsverzicht gedrängt haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.