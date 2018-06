Paris (dpa) - Die Umweltorganisation Greenpeace hat wegen Terrorgefahr eine vorübergehende Abschaltung der französischen Atomkraftwerke in Cattenom und Fessenheim gefordert. Hintergrund ist eine Serie von rund 30 ungeklärten Flügen über Nuklearanlagen.+

"Die überalterten Atomanlagen müssen abgeschaltet werden, bis die Hintergründe der Drohnenüberflüge geklärt sind", heißt es in einer Mitteilung.

"Die Anlagen sind absolut unzureichend gegen Angriffe gesichert", kritisierte Greenpeace-Atomexperte Heinz Smital. Eine aktuelle Studie belege die ernsthafte Gefährdung der Sicherheit in Frankreich, Deutschland und anderen europäischen Ländern.

Die französischen Nuklearanlagen sind auf 19 Standorte verteilt. In den vergangenen Wochen wurden dort rund 30 unbemannte Drohnen gesichtet. Es ist verboten, Atomanlagen zu überfliegen. Als Konsequenz soll nach unbestätigten Informationen französischer Stellen bereits "eine Reihe technischer Geräte" wie Militärradar installiert worden sein.

Greenpeace nennt die Vorfälle besorgniserregend. "Es ist offensichtlich, dass die Sicherheitsbehörden diese Flüge weder aufklären noch verhindern können", sagte Smital.

Während einer Anhörung der französischen Nationalversammlung wies auch der britische Atomexperte John Large am Montagabend in Paris auf die selbst von der Atomaufsicht ASN festgestellten Mängel der Kraftwerke hin. Laut Large, dessen umfassendere Studie für Greenpeace Frankreich aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlicht wurde, sind "französische Atomkraftwerke verwundbar durch Angriffe mit Drohnen".

Für die deutsche Greenpeace-Studie hat die Diplom-Physikerin Oda Becker aus Hannover die Anfälligkeit der veralteten grenznahen Meiler Cattenom und Fessenheim sowie des größten Atomkraftwerks des Landes in Gravelines untersucht. Drei Szenarien - ein Angriff von Betriebsangehörigen, per Hubschrauber oder mit Drohnen - wurden dafür durchgespielt.

Im schlimmsten Fall drohe in den angegriffenen Reaktoren "ein nicht mehr beherrschbarer Kühlmittelverlust und damit ein Kernschmelzunfall", heißt es. Bei der "gefährlichsten und folgenschwersten Variante" - einer offenen Schutzhülle nach einem Anschlag - wird nach Berechnungen der Wissenschaftlerin radioaktives Material nicht nur in Frankreich, Deutschland oder Belgien, sondern je nach Wetterlage über Europa bis nach Schweden verteilt.

Die Grünen in Berlin sehen sich durch die Studie in der Forderung nach einem Aus für Cattenom und Fessenheim bestätigt. Parteichefin Simone Peter sagte laut einer Mitteilung: "Die grenznahen Atom-Schrottmeiler in Cattenom und Fessenheim müssen endlich abgeschaltet werden." Sie seien "aufgrund hunderter von Stör- und Zwischenfällen seit Betriebsbeginn eine hohe Gefahr für die Region", zudem könne ein möglicher Anschlag katastrophale Folgen haben.

Wie Peter forderte auch die atompolitische Sprecherin der Fraktion, Sylvia Kotting-Uhl, die Koalition in Berlin zum Handeln gegenüber Paris auf: "Die Studie ist ein dringender Weckruf für die Bundesregierung."

