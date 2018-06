Berlin (AFP) Bundesernährungsminister Christian Schmidt (CSU) fordert angesichts von Mängeln beim Essen in Schulkantinen verbindliche Qualitätsstandards und einen "Ernährungs-TÜV". Beim Schulessen stehe es in Deutschland noch nicht überall zum Besten, sagte Schmidt am Dienstag im Deutschlandradio Kultur. Dies habe eine Studie im Auftrag des Ministeriums gezeigt. Die Untersuchung soll am Dienstagmittag offiziell vorgestellt werden.

