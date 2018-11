Nürnberg (AFP) Die Arbeitslosigkeit in Deutschland wird in den kommenden drei Monaten stabil bleiben oder sogar leicht sinken. Darauf lässt das am Dienstag in Nürnberg veröffentlichte Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) schließen. Dieser Frühindikator stieg gegenüber dem Vormonat leicht um 0,4 Punkte auf 100,9 Punkte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.