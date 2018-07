Halle (AFP) Der Braunkohleförderer Mibrag aus Sachsen-Anhalt prüft laut "Mitteldeutscher Zeitung" ein Gebot für die Übernahme des gesamten Braunkohlegeschäfts von Vattenfall in der Lausitz. Mibrag würde bei einem Kauf die Tagebaue und Kraftwerke in eigenständigen Gesellschaften fortführen, berichtete die in Halle erscheinende Zeitung am Dienstag unter Berufung auf Unternehmenskreise. Auch die von der Gewerkschaft geforderte Arbeitsplatzgarantie wolle die Mibrag geben. Der Eigner der Mitteldeutschen Braunkohlenwerke AG (Mibrag), EPH aus Tschechien, würde die Übernahme dem Bericht zufolge finanzieren.

