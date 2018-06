Karlsruhe (AFP) Der Bundesgerichtshof (BGH) hat erstmals einem Opfer der Lehman-Pleite Schadenersatz zugestanden: Wenn eine Bank wie im aktuellen Fall in der Produktinformation für Lehman-Anleihen "100 Prozent Kapitalschutz am Laufzeitende" verspreche, diese Zusage aber im gesonderten Basisprospekt zurücknehme, dann hafte das Geldhaus für den Schaden, entschied der BGH in einem am Dienstag in Karlsruhe verkündeten Urteil. (Az. XI ZR 169/13)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.