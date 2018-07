Paris (AFP) Wegen der mysteriösen Drohnenflüge über französischen Atomkraftwerken schlägt die Umweltorganisation Greenpeace nun Alarm: Die Atomanlagen in Frankreich seien "absolut unzureichend" gegen Terroranschläge gesichert, erklärte Greenpeace Deutschland am Dienstag. Die Drohnen unbekannter Herkunft seien eine "ernstliche Gefährdung der Sicherheit in Frankreich, Deutschland und angrenzenden europäischen Ländern". Im Falle eines Anschlags könne könne eine großflächige radioaktive Verseuchung die Folge sein.

