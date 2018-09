Sondershausen (AFP) In Sondershausen in Thüringen ist am Dienstag eine erste Lieferung hochgiftiger Industrieabfälle aus Frankreich eingetroffen. Der am Montag in Frankreich gestartete Sattelschlepper mit 18 Tonnen Giftmüll erreichte Dienstagvormittag die Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft (GSES), wie das Unternehmen auf Anfrage bestätigte. Bis 2020 sollen insgesamt 9000 Tonnen giftiger Abfälle aus Frankreich in dem ehemaligen Salzbergwerk in Thüringen eingelagert werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.