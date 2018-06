Berlin (AFP) In der Debatte über die Zukunft des Solidaritätszuschlags hat der Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Volker Kauder (CDU), die Verlängerungsvorschläge der von SPD und Grünen regierten Länder abgelehnt. "Die Einreihung des Soli in die normale Steuer würde zu einer Steuererhöhung führen, das machen wir nicht", sagte Kauder am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". Zudem würde der Vorschlag "dazu führen, dass die neuen Länder auf Dauer schlechter behandelt würden, weil sie eine geringere Steuerkraft haben als die alten Länder". Die Pläne seien daher "nicht zielführend", sagte Kauder.

