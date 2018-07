Hamburg (AFP) Das Hamburger Landgericht hat die Mutter der getöteten dreijährigen Yagmur am Dienstag wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die 27-Jährige ihre Tochter vor knapp einem Jahr so schwer misshandelte, dass das Mädchen an schweren inneren Verletzungen starb. Die Frau hatte das Kind bereits zuvor wiederholt attackiert und verletzt.

