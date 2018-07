Saarbrücken (AFP) Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) schließt einen Streik über die Weihnachtstage ausdrücklich aus. "Das ist eine Zeit, die ist friedvoll. Und wir haben nicht vor, in der Zeit Arbeitskämpfe stattfinden zu lassen", sagte GDL-Chef Claus Weselsky der ARD-Sendung "Plusminus", die am Mittwochabend ausgestrahlt werden soll. Er könne die Frage, ob es zu Weihnachten Streiks geben werde, "heute schon mit Nein beantworten". Gleichzeitig bekräftigte Weselsky die grundsätzliche Streikbereitschaft der in der GDL organisierten Lokführer, Zugbegleiter und Bordgastronomen.

