Paris (AFP) Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Europa (OECD) hat ihre Wachstumsprognosen für Deutschland und die gesamte Eurozone deutlich nach unten korrigiert. Die deutsche Wirtschaftsleistung werde im kommenden Jahr um nur noch 1,1 Prozent wachsen, heißt es in einem am Dienstag in Paris vorgestellten OECD-Wirtschaftsausblick. Noch im Mai war die Organisation von einem Wachstum von 2,1 Prozent im Jahr 2015 ausgegangen. Die OECD warb für mehr Investitionen in Bildung und Infrastruktur und forderte Strukturreformen im Dienstleistungssektor.

