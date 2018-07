Hamburg (AFP) Der Online-Handel mit vom Aussterben bedrohten Tieren hat einer Studie zufolge deutlich zugenommen und ist in vielen Fällen illegal. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung des Internationalen Tierschutzfonds (IFAW) werden tausende gefährdete Tierarten im Internet angeboten - meist ohne die notwendigen behördlichen Genehmigungen. Für die Studie untersuchte der IFAW Anfang 2014 in einem Zeitraum von sechs Wochen 280 Online-Marktplätze in 16 Ländern. Dabei entdeckte die Organisation 33.006 bedrohte Wildtiere, Wildtierteile oder -produkte.

