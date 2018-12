Berlin (AFP) Die Deutschen nehmen es privat mit der Pünktlichkeit nicht ganz so genau wie im Berufsleben. Bei beruflichen Terminen sind drei von vier Bundesbürgern (77 Prozent) laut eigener Aussage immer pünktlich, wie eine am Dienstag von der Fluggesellschaft EasyJet in Berlin veröffentlichte Forsa-Umfrage ergab. Dagegen kommen demnach nur 59 Prozent der Befragen bei privaten Terminen stets rechtzeitig.

