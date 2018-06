Boston (SID) - Verteidiger Dennis Seidenberg hat in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL das deutsche Duell gegen seine Nationalmannschaftskollegen Christian Ehrhoff und Marcel Goc veloren. Seidenberg und die Boston Bruins unterlagen vor heimischer Kulisse den Pittsburgh Penguins mit 2:3. Das entscheidende Tor für die Pinguine erzielte Jewgeni Malkin nach 32 Sekunden in der Verlängerung.

Es war Malkins zweiter Treffer in der Partie, nachdem er zuvor zum 2:2 ausgeglichen hatte. Superstar Sidney Crosby hatte Pittsburgh mit 1:0 in Führung gebracht, ehe Milan Lucic und Joe Morrow zum zwischenzeitlichen 2:1 für Boston trafen. Keiner der drei deutschen Spieler war an den insgesamt fünf Toren der Partie beteiligt.

Nicht zum Einsatz kam Goalie Thomas Greiss, dafür erlebte Marc-André Fleury im Tor der Penguins ein besonderes Jubiläum. Als drittjüngster Torhüter überhaupt feierte der 29-Jährige, der seit 2004 im Kasten der Pinguine steht, seinen 300. NHL-Sieg. Zur Feier des Tages avancierte Fleury mit 27 Paraden zum Matchwinner für sein Team.