Brüssel (AFP) Das Investitionsprogramm der EU zur Wachstumsförderung soll ein Volumen von 315 Milliarden Euro entfalten. Die Zahl sei eine "konservative Schätzung", verlautete am Dienstag aus Kommissionskreisen. Kommissionschef Jean-Claude Juncker will das Programm am Mittwoch vor dem EU-Parlament präsentieren.

