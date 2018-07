Brüssel (AFP) Die Europäische Union will Frankreich und Italien nach Angaben aus Brüsseler Kreisen mehr Zeit zur Umsetzung der geforderten Reformen einräumen. Beiden Staaten wolle die Kommission zunächst nur vorläufige Kritik an den Staatshaushalten für das kommende Jahr zuleiten, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. Sanktionsmaßnahmen von Brüsseler Seite seien somit vorerst ausgeschlossen. Paris und Rom bekämen auf diese Weise Zeit bis zum Frühjahr, um Nachbesserungen vorzulegen.

