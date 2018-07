Tunis (AFP) Die erste Präsidentschaftswahl in Tunesien seit der Revolution von 2011 ist nach Einschätzung der EU-Beobachtermission glaubwürdig und transparent verlaufen. "Am Sonntag hat das tunesische Volk in pluralistischen und transparenten Wahlen sein Bekenntnis zur Demokratie bestätigt", sagte die Vorsitzende der Mission, Annemie Neyts-Uytterbroeck, am Dienstag in Tunis. "Die Anforderungen der freien Meinungsäußerung und freien Versammlung wurden erfüllt", sagte sie und bezeichnete den Großteil der beobachteten Regelverstöße als "unbedeutend".

