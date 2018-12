Straßburg (AFP) Papst Franziskus hat vor dem EU-Parlament zu einer Rückbesinnung auf die Werte der Europäischen Union aufgerufen, zur Achtung der Menschenwürde und zur Solidarität mit den Armen. Viele Menschen seien heute in Europa einsam, etwa Alte, Arme, Jugendliche ohne Zukunftschancen oder auch Einwanderer, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Dienstag vor Europa-Abgeordneten in Straßburg. Diese Einsamkeit sei durch die Wirtschaftskrise noch verschärft worden.

