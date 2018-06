Wellington (AFP) Fast 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat Frankreich eine Heldin des französischen Widerstands mit dem höchsten Verdienstorden der Republik ausgezeichnet. Die in Neuseeland lebende gebürtige Britin Pippa Doyle wurde am Dienstag im neuseeländischen Auckland vom französischen Botschafter Laurent Contini in die Ehrenlegion aufgenommen. Die 93-jährige Doyle schweigt zu ihrer abenteuerlichen Vergangenheit und hat sogar ihren vier Kindern zum ersten Mal vor 15 Jahren vom Spionageeinsatz hinter feindlichen Linien berichtet.

