Paris (AFP) Die französische Regierung setzt sich weiter für die Einrichtung von Pufferzonen im Bürgerkriegsland Syrien ein. Frankreich arbeite zusammen mit dem UN-Sondergesandten Staffan de Mistura an Plänen für solche "Sicherheitszonen", sagte Außenminister Laurent Fabius am Dienstag dem Sender France Inter. Dort solle es sowohl für die Luftstreitkräfte des syrischen Machthabers Baschar al-Assad als auch für die Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) unmöglich sein, Syrer zu attackieren.

