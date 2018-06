Paris (AFP) Der französische Luxuskonzern LVMH hat seinen nach jahrelangem Streit vereinbarten Ausstieg aus dem Modehaus Hermès besiegelt - und freut sich über einen Milliardengewinn aus dem Aktienverkauf. Die LVMH-Aktionäre erklärten sich am Dienstag bei einer Versammlung in Paris dazu bereit, ihrem Konzern dessen Hermès-Anteile abzukaufen. Dabei ging es um 25,45 Millionen Hermès-Aktien, also rund 23 Prozent des Hermès-Kapitals. Dies werde LVMH 2,4 Milliarden Euro Gewinn einbringen, sagte Finanzdirektor Jean-Jacques Guiony. Die Aktien sollen am 17. Dezember an die LVMH-Aktionäre abgetreten werden.

