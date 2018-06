Paris (AFP) Wegen der Ukraine-Krise liefert Frankreich "bis auf Weiteres" kein Mistral-Kriegsschiff an Russland. Frankreichs Präsident François Hollande teilte am Dienstag in Paris mit, dass die "aktuelle Lage in der Ostukraine noch nicht die Lieferung erlaubt". Die Prüfung der Genehmigungsanfrage für eine Lieferung des ersten von zwei Mistral-Hubschrauberträgern werde daher "bis auf Weiteres" ausgesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.