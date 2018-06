Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 trifft im letzten Champions- League-Heimspiel der Gruppenphase auf den FC Chelsea. Im Duell am Abend mit dem Tabellenführer der englischen Premier League will der Revierclub unbedingt punkten. Gelingt das nicht, rückt die Qualifikation des Bundesligisten für das Achtelfinale in weite Ferne. Ohne großen Erfolgsdruck kann dagegen der FC Bayern München sein vorletztes Gruppenspiel beim englischen Fußball-Meister Manchester City bestreiten. Die Münchner haben ihr Achtelfinalticket schon gelöst.

