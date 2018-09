Dortmund (SID) - Fußball-Nationalspieler Sven Bender vom Bundesligisten Borussia Dortmund trat am Dienstag die Reise zum Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch beim FC Arsenal (20.45 Uhr/Sky) mit an. Zuletzt in Paderborn (2:2) hatte der defensive Mittelfeldspieler aufgrund einer Hüftprellung noch gefehlt.

In Marco Reus (Außenbandriss) fehlt dem BVB allerdings der wichtigste Offensivspieler, daher könnte Millionen-Mann Ciro Immobile mal wieder eine Chance von Beginn an erhalten. Die Innenverteidiger Mats Hummels und Sokratis stehen ebenfalls noch nicht zur Verfügung.