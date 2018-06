São Paulo (SID) - Brasiliens Fußball-Legende Pelé (74) hat sich nur neun Tage nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus am Montag wieder in klinische Obhut begeben müssen. Bei einer Routine-Untersuchung nach seiner Nierenstein-Operation wurde laut Medienberichten eine Harnweg-Infektion festgestellt, die vorerst stationär im Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo mit Antibiotika behandelt wird.

Wie die Klinik mitteilte sei der Patient zur Untersuchung eingewiesen worden, sein Zustand sei stabil. Weitere Details wurden nicht veröffentlicht.

Der 74-Jährige war bereits am 12. November mit Magenproblemen ins gleiche Krankenhaus eingeliefert worden, wo die Ärzte beim dreimaligen Weltmeister umgehend Nierensteine operativ entfernten.