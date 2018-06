Moskau (SID) - Superstar Lionel Messi hat zum zweiten Mal binnen vier Tagen Geschichte geschrieben und ist nun alleiniger Rekord-Toschütze der Champions League. Der viermalige Weltfußballer erzielte beim 4:0 (2:0)-Sieg seines FC Barcelona bei APOEL Nikosia einen Dreierpack und ließ mit 74 Toren in der Königsklasse Raúl (71) hinter sich.

Bereits am Samstag hatte Messi den Torrekord in der spanischen Liga geknackt und sein Konto auf 253 Treffer geschraubt. Barca, für das Skandalstürmer Luis Suárez mit dem 1:0 (27.) seinen ersten Treffer erzielte, bleibt mit zwölf Punkten Zweiter der Gruppe F, da sich Spitzenreiter Paris St. Germain (13) mit 3:1 (1:0) gegen Ajax Amsterdam durchsetzte. Édinson Cavani (33./83.) und Zlatan Ibrahimovic (79.) trafen für Paris, Davy Klassen (67.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Der AS Rom verspielte in letzter Sekunde den Sieg bei ZSKA Moskau in Bayern Münchens Gruppe E und verpasste damit die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale. Mit einem Dreier wäre die Roma weder von ZSKA noch von Manchester City, das im Anschluss 3:2 (1:2) gegen den bereits als Gruppensieger feststehenden FC Bayern (12) gewann, von Platz zwei zu vedrängen gewesen.

So kommt es nun am letzten Spieltag zu einem "Finale" zwischen Rom (5) und ManCity (5), auch Moskau (5) könnte mit einem Sieg beim FC Bayern noch die Runde der letzten 16 erreichen.

In der Gruppe G des FC Schalke, der 0:5 (0:3) gegen den FC Chelsea unterging, wurde die Partie zwischen Sporting Lissabon und NK Maribor nach der ersten Halbzeit wegen Flutlichtausfalls lange unterbrochen, ehe sich Lissabon mit 3:1 (2:1) durchsetzte und in der Tabelle mit sieben Punkten an Schalke (5) vorbei auf Platz zwei zog. Chelsea (11) steht bereits im Achtelfinale, Maribor (3) hat keine Chance mehr auf Platz zwei.

In dieses ist in der Gruppe H nach dem FC Porto auch Schachtjor Donezk eingezogen. Nach Portos 3:0 (0:0) bei BATE Borissow war das anschließende 0:1 (0:1) der Ukrainer gegen Athletic Bilbao bedeutungslos.

Im bitterkalten Moskau kassierte die Roma in der dritten Minute der Nachspielzeit das 1:1 durch Wassili Beresuzki, Francesco Totti (43.) hatte die Gäste in Führung gebracht. Totti baute mit 38 Jahren und 59 Tagen den Rekord als ältester Torschütze der Champions-League-Geschichte aus.

Für Porto waren bei Borissow der Mexikaner Héctor Herrera (56.), der Kolumbianer Jackson Martínez (65.) und Barca-Leihgabe Cristian Tello (89.) erfolgreich.