Riad (SID) - Ungeachtet der weltweiten Kritik schreitet die Vorbereitung der Fußball-WM 2022 in Katar ungehindert voran. Am Montagabend enthüllte das Organisationskomitee des Wüstenemirats am Randes des Golf-Cups in Saudi-Arabien das neue Design des Khalifa-Stadions, in dem Spiele bis einschließlich des Viertelfinales stattfinden sollen. Interessant war die Präsentation vor allem zwischen den Zeilen.

"Die Organisation eines so großen, globalen Turniers in einem Golfstaat macht uns stolz - nicht nur die Golfregion, sondern alle arabischen Länder", sagte Abdullatif Al Zayan, Generalsekretär des Kooperationsrates der Arabischen Staaten des Golfes (GCC): "Die FIFA-WM auszurichten, ist das legitime Recht dieser Region. Der GCC wird immer hinter Katar stehen, dieses Recht sicherzustellen und die WM zu ermöglichen." Unterstützung sicherte auch der saudi-arabische Prinz Abdullah bin Musa'ad bin Abdul Aziz zu.