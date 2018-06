Athen (AFP) Nach dem Ausfall seiner Maschine treibt ein Frachter mit hunderten Flüchtlingen an Bord vor der griechischen Insel Kreta im Mittelmeer. "Wir schätzen, dass sich zwischen 500 und 700 Menschen an Bord befinden", sagte eine Sprecherin der Küstenwache am Dienstag. Demnach treibt der Frachter "Baris", der unter der Flagge von Kiribati fährt, seit dem Morgen rund 50 Kilometer südöstlich von Kreta. Es gebe starken Wind, und das Wetter verschlechtere sich, sagte die Sprecherin. Demnach befinden sich fünf Schiffe in der Gegend, darunter ein griechisches Marineschiff.

