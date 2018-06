London (AFP) Die Ermordung des britischen Soldaten Lee Rigby durch zwei Islamisten vor einer Londoner Kaserne könnte zur Ausweitung der Online-Überwachung in Großbritannien führen. Eine am Dienstag vorgestellte parlamentarische Ermittlung offenbarte, dass einer der Täter im Internet seine Tötungsabsicht kundtat. Hätte der private Internetanbieter diese Information an den Geheimdienst weitergegeben, hätte der Mord verhindert werden können, heißt es in dem Bericht des Geheimdienst- und Sicherheitsausschusses (ISC).

