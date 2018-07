Teheran (AFP) In seiner ersten Reaktion auf die Verlängerung der Atomgespräche hat Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei betont, sein Land werde sich vom Westen nicht "in die Knie" zwingen lassen. "In der Nuklearfrage haben die Arroganten ihr Bestes getan, den Iran in die Knie zu zwingen, doch ist ihnen dies nicht gelungen und es wird ihnen nicht gelingen", schrieb Chamenei am Dienstag auf dem Kurzmitteilungsdienst Twitter. Mit den "Arroganten" sind im politischen Diskurs im Iran für gewöhnlich die westlichen Regierungen gemeint.

