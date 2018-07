Berlin (dpa) - Nach langem Streit haben die Spitzen der großen Koalition eine Frauenquote für die größten Unternehmen festgezurrt. Die Partei- und Fraktionschefs von Union und SPD einigten sich darauf, dass ab 2016 knapp ein Drittel der Aufsichtsratsposten in 108 börsennotierten Unternehmen von Frauen besetzt sein soll - ohne Ausnahmen. Zuvor hatte ein Streit das Koalitionsklima belastet: Unionsfraktionschef Volker Kauder hatte Familienministerin Manuela Schwesig in ihrem Kampf für die Quote Weinerlichkeit vorgeworfen. Die SPD-Spitze unterstellte Kauder daraufhin ein Frauen-Problem.

