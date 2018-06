Berlin (dpa) - Die Spitzen der schwarz-roten Koalition beraten heute über in diesem Jahr noch anstehende Entscheidungen der Bundesregierung. Nach dem Willen der SPD soll es bei der Runde der Partei- und Fraktionsvorsitzenden unter anderem um Finanzspritzen des Bundes an Städte und Gemeinden zur besseren Versorgung tausender Flüchtlinge gehen. Ein weiteres Thema dürfte die Debatte über die Frauenquote sein. Auch die Russland-Politik der Bundesregierung dürfte eine Rolle spielen, nachdem sich die CSU gestern in dieser Frage Belehrungen von SPD-Chef Gabriel verbeten hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.