Bogotá (AFP) Die kolumbianische Farc-Guerilla hat am Dienstag zwei von ihr gefangen genommene Soldaten auf freien Fuß gelassen. Nach Regierungsangaben übergaben die Guerillakämpfer die beiden 23 und 24 Jahre alten Soldaten Vertretern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in einem ländlichen Gebiet des Departamentos Arauca im Osten Kolumbiens. Damit ist der erste Schritt zu der von den Rebellen versprochenen Freilassung eines in ihrer Gewalt befindlichen Armeegenerals getan. Diese gilt als Voraussetzung für die Wiederaufnahme der von der Regierung ausgesetzten Friedensverhandlungen.

