Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat Oscar-Preisträgerin Meryl Streep (65) ein Liebesbekenntnis gemacht. "Ich liebe sie. Ihr Ehemann weiß, dass ich sie liebe. (Meine Frau) Michelle weiß, dass ich sie liebe", sagte er am Montag in Washington bei der Verleihung der Freiheitsmedaille an die Schauspielerin.

Sie beherrsche ihr Handwerk perfekt und tue auch außerhalb der Kunst viel für die Gesellschaft, erläuterte Obama bei der Zeremonie im Weißen Haus.

Die heutige "Medal of Freedom" wird seit mehr als 50 Jahren verliehen. Empfänger waren unter anderen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Mutter Teresa und Moderatorin Oprah Winfrey. Am Montag erhielt auch der Soulsänger Stevie Wonder (64) die Auszeichnung. Dessen Album "Talking Book" sei die erste Platte, die er mit seinem eigenen Taschengeld gekauft habe, sagte Obama.

Die höchste zivile Auszeichnung der USA ging unter anderem auch an die chilenische Schriftstellerin Isabel Allende und an Ethel Kennedy, die Witwe des ermordeten früheren US-Justizministers Robert Kennedy.