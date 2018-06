Jerusalem (AFP) Weil der populäre israelische Sänger Amir Benajun in dieser Woche ein neues Lied veröffentlichte, das Araber als potenzielle Attentäter verunglimpft, hat Staatschef Reuven Rivlin am Dienstag dessen Auftritt bei einer Gedenkzeremonie abgesagt. Das Lied "Ahmed liebt Israel" handelt von einem palästinensischen Studenten aus Ost-Jerusalem, der "zwei oder drei Juden in die Hölle schicken will". Im Text lässt Benajun den Studenten zu einem Israeli sagen: "Mit Sicherheit drehst Du mir mal den Rücken zu und genau dann spürst Du mein Beil."

