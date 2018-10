Den Haag (AFP) Die niederländische Polizei hat drei Männer unter dem Verdacht der "Vorbereitung terroristischer Verbrechen" festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, wurden sie in den Städten Eindhoven und Arnheim gefasst. Einer der drei, ein 26-jähriger Rückkehrer aus Syrien, soll demnach Verbindungen zu der mit Al-Kaida verbündeten Al-Nusra-Front unterhalten haben. Von den beiden anderen 26 und 30 Jahre alten Verdächtigen soll einer dschihadistische Kämpfer in Syrien finanziert haben.

