Den Haag (AFP) Ein Gericht in Maastricht hat am Dienstag die vorläufige Freilassung einer 19-jährigen Niederländerin angeordnet, die nach ihrer Rückkehr aus Syrien unter Terrorverdacht festgenommen worden war. Die als Aischa bekannte Heimkehrerin komme gegen Auflagen frei, gegen sie werde aber weiter ermittelt, unter anderem wegen "Beteiligung an einer terroristischen Gruppe", hieß es in einer Erklärung des Gerichts.

